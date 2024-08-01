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Edirne Valisi Yunus Sezer, farklı sektörlerde hizmet veren esnafı ziyaret etti

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Edirne Valisi Yunus Sezer, mobilya, cam sanayi, ev dekorasyonu ve reklam sektörlerinde hizmet veren işletmeleri ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ayrıca restorasyonu süren 'Matmazel Klara' konağında incelemelerde bulundu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte farklı sektörlerde hizmet veren esnafı ziyaret etti.

Sezer, mobilya, cam sanayi, ev dekorasyonu ve reklam sektörlerinde hizmet veren işletmeleri ziyaret ederek firma yetkililerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı, hayırlı işler diledi.

Kaleiçi'nde restorasyonu süren "Matmazel Klara" konağında da incelemelerde bulunan Sezer, konak sahibi Hanife Gül Ercan'dan bilgi aldı.

Sezer'e ziyaretlerinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber ve İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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