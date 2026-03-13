Haberler

Edirne Valisi Sezer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Çalışkan'ı kabul etti

Güncelleme:
Edirne Valisi Yunus Sezer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan'ı makamında kabul ederek, Edirne'deki bakanlık çalışmaları hakkında bilgi aldığını açıkladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan'ı kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Çalışkan, Vali Sezer'i makamında kabul etti.

Çalışkan, Bakanlığın Edirne'deki çalışmaları hakkında Sezer'e bilgi verdi.

Sezer de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Çalışan'a çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
Haberler.com
