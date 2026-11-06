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Edirne Valisi Sezer, Yeni Parti ve Uzunköprü Ticaret Borsası heyetlerini kabul etti

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Edirne Valisi Sezer, Yeni Parti ve Uzunköprü Ticaret Borsası heyetlerini kabul etti
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Yeni Parti Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı ve Uzunköprü Ticaret Borsası Başkanı Doğan Saka'yı valilikte kabul etti. Görüşmede Edirne ve ilçelerindeki çalışmalar ile kentin gelişimine yönelik faaliyetler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Yeni Parti Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı ve Uzunköprü Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Saka, beraberlerindeki yönetim kurulu üyeleriyle Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Valilikte gerçekleştirilen ziyaretlerde, Vali Sezer, konuklarıyla bir süre sohbet ederek yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerde, Edirne ve ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmalar, kentin gelişimine yönelik faaliyetler ile kurumların yürüttüğü çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Sezer, ziyaretlerinden dolayı konuklarına teşekkür etti.

Kaynak: AA
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