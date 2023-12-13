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Edirne Valisi Sezer yapımı süren AMATEM binasında inceleme yaptı

13 Aralık 2023 12:52 Güncelleme: 12:53 Abone Ol

Edirne Valisi Yunus Sezer, yapım çalışmaları devam eden Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) binasında incelemede bulundu.