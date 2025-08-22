Edirne Valisi Sezer, Sultaniçe Sahil Yolunun İnşaatını İnceledi

Edirne Valisi Yunus Sezer, Enez’in Sultaniçe köyündeki yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili ve diğer yetkililerle birlikte, sahil yolunun 15 kilometreye düşürecek olan sathi kaplama çalışmalarına dair bilgi aldı.

Vali Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve İl Genel Meclisi üyeleriyle 3 köyü doğrudan etkileyen, yaz aylarında ise Enez sahil yolunu 15 kilometreye düşürecek olan Sultaniçe sahil yolunda yapımı devam eden sathi kaplama çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Sezer, İl Özel İdaresi ekiplerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Sezer'e ziyaretinde, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Meriç Kaymakamı ve Enez Kaymakam Vekili Mehmet Abdulkadir Güvenç, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ve İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Genel Melclisi üyeleri de eşlik etti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
