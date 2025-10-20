Edirne Valisi Sezer, Muhtarlar Günü'nde Muhtarlarla Buluştu

Edirne Valisi Yunus Sezer, Muhtarlar Günü kapsamında muhtarlarla buluştu.

Sezer, Polis Bahçesi Meriç Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda, muhtarların devletle vatandaş arasında köprü vazifesi kurduğunu, köprü ne kadar doğru kurulursa vatandaşlara o kadar çok hizmet gittiğini belirtti.

Edirne'de hem mahalle hem de köy muhtarlarının görevini hakkıyla yerine getirdiğini aktaran Sezer, "Nerede hasta olsa, nerede bir problem olsa ya da güzel bir şey olsa muhtarlarımız sadece devletin görevlisi değil, aynı zamanda orada birer kanaat önderi, insanların zorda olduğu zaman çalabileceği ilk kapı. Bu manada ben Edirne özelinde tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Vali Sezer, muhtarların aşkla ve şevkle görevlerini yerine getirdiklerini, bu çabayı görmekten büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti.

"Daha çok çalışmamız lazım"

Kadim bir şehir olan Edirne'nin bulunduğu konumun yeterli olmadığını ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"Bizim çok üst liglerde oynamamız lazım. Hem turizm olarak, hem tarım olarak, hem de altyapı olarak çok çok iyi konumda olmamız lazım. Bize düşen bir görev var. Evet çalışıyoruz, ama daha çok çalışmamız lazım.

Bu bir araya gelmeleri de bir milat olarak belirleyip yeniden bir enerji toplayıp, yeniden bir heyecanla döndüğümüz zaman işlerimize dört elle sarılmamız lazım. Allah alnınızın akıyla bu güzel görevi tamamlamayı ve milletimizin gönlünde hoş bir seda bırakmayı hepinize nasip etsin."

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise muhtarların kendileri için çok kıymetli olduğunu belirtti.

Muhtarların demokrasinin ilk halkası olduğunu vurgulayan Aksal, "Yaşadığımız mahallede, yaşadığımız köyde vatandaşların ilk ulaşacağı kişi bizim kıymetli muhtarlarımızdır. Onlara çok büyük sorumluk düşüyor. Bu anlamda çok onurlu ve sorumluluğu yüksek bir görev yapıyorlar. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun." dedi.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Selma Oluçay da Sezer'e muhtarlar adına teşekkür etti.

Programa, vali yardımcıları Turgut Subaşı ve Eyyüp Batuhan Ciğerci, Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden, kurum müdürleri ve muhtarlar da katıldı.