Edirne Valisi Sezer, MHP İl Başkanı ve Okçular Vakfı Genel Sekreteri'ni kabul etti

Edirne Valisi Sezer, MHP İl Başkanı ve Okçular Vakfı Genel Sekreteri'ni kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Edirne Valisi Yunus Sezer, MHP Edirne İl Başkanı Ahmet Biçer ve Okçular Vakfı Genel Sekreteri Muammer Birdal'ı makamında ağırladı. İki ayrı ziyarette taraflar çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.
Edirne Valisi Yunus Sezer, MHP Edirne İl Başkanı Ahmet Biçer ve Okçular Vakfı Genel Sekreteri Muammer Birdal'ı ayrı ayrı kabul etti.
MHP İl Başkanı Biçer ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Sezer'i makamında ziyaret etti.
Sezer, daha sonra Okçular Vakfı Genel Sekreteri Birdal ve beraberindekileri kabul etti.
Ziyaretlerde çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: AA