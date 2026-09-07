Edirne Valisi Sezer, Emniyet Müdürü Karaburun'un Kızının Düğününe Katıldı
Edirne Valisi Yunus Sezer, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile birlikte, daha önce Edirne Emniyet Müdürü olarak görev yapan Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un kızı İrem ile Asil Ata'nın Ankara'daki düğün törenine iştirak etti. Sezer, genç çifte mutluluklar diledi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un kızının düğün törenine katıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile birlikte 2003-2005 yıllarında Edirne Emniyet Müdürü görevinde bulunan Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un kızı İrem ile Asil Ata'nın Ankara'daki düğününe katıldı.
Sezer, İrem ve Asil Ata çiftine ömür boyu mutluluklar diledi.
Kaynak: AA