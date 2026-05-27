Haberler

Edirne Valisi'nden Kurban Bayramı Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer, mesajında, birlik ve beraberliği güçlendiren, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerinin yaşandığı Kurban Bayramı'na kavuşmanın huzur ve mutluluğunun yaşandığını belirtti.

Bayramların gönüllerin buluştuğu, kırgınlıkların son bulduğu, sevginin ve muhabbetin çoğaldığı özel zamanlar olduğunu ifade eden Sezer, "Kurban Bayramı yardımlaşma ve paylaşma kültürünün en güçlü şekilde hissedildiği, ihtiyaç sahiplerinin hatırlandığı, komşuluk ve akrabalık bağlarının daha da kuvvetlendiği müstesna günlerdir. Bu anlamlı günlerde büyüklerimizi ziyaret etmeyi, yetimlerin, kimsesizlerin, yaşlıların, şehit ailelerinin ve gazilerin gönüllerine dokunmayı ihmal etmeyelim. Bayram sevincini hep birlikte paylaşarak çoğaltalım." dedi.

Vali Sezer, bayram süresince vatandaşların huzur ve güven içinde bir bayram geçirmesi tüm kurumların gerekli hazırlıklarını tamamlamış olup görevlerinin başında olacağını kaydetti.

Bayram ziyaretleri ve tatil nedeniyle yola çıkacak vatandaşları trafik kurallarına uyması gerektiğini aktaran Sezer, şunları kaydetti:

"Kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşlarımızın ise hem kendi sağlıkları hem de çevre sağlığı açısından kurban kesimlerini belirlenen alanlarda ve işinin ehli kişiler aracılığıyla gerçekleştirmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle başta aziz şehitlerimizin kıymetli emanetleri ve kahraman gazilerimiz olmak üzere tüm hemşerilerimin, vatandaşlarımızın ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor; bayramın sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Cihan Demirci
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur

Kılıçdaroğlu kurultaya ne zaman gidileceğini açıkladı
Gazze'de bayram namazı yıkılan camilerin enkazında kılındı

Acının gölgesinde bayram namazı
Zülfü Livaneli'nin eşi Ülker Livaneli merdivenden düşerek yaralandı

Zülfü Livaneli'yi yıkan haber! Soluğu hemen hastanede aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır

Erdoğan namaz çıkışı konuştu! Netanyahu için çarpıcı mesaj
Kene popülasyonu arttı, uzmanlar tedbir çağrısı yaptı

Ölümcül tehlike yeniden hortladı
İrem Derici'den esneklik şov! 'Bir de dansçı olacaksınız' deyip yaptı

Ünlü şarkıcıdan esneklik şov! "Bir de dansçı olacaksınız" dedi
Tırda yatağın altından 12 milyon 600 bin TL'lik uyuşturucu çıktı

Tırdaki yatağı kaldıran polis şaşkına döndü! Değeri milyonlarca lira
Terminalde unutulan altın dolu çanta sahiplerine ulaştırıldı

Birçok insanın hayalini kurduğu serveti, otogarda bırakıp gitti