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Edirne Valisi Sezer, 81 ilin katıldığı okul güvenliği toplantısında yer aldı

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Edirne Valisi Sezer, 81 ilin katıldığı okul güvenliği toplantısında yer aldı
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Edirne Valisi Yunus Sezer, video konferansla düzenlenen Okul Güvenliği Toplantısı’na katıldı. Toplantıda 81 ilin emniyet müdürü, jandarma komutanı ve milli eğitim müdürü okul çevresi güvenliği için alınan tedbirleri değerlendirdi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, video konferans yöntemiyle düzenlenen "Okul Güvenliği Toplantısı"na katıldı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre toplantı, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıya Sezer'in yanı sıra diğer 80 ilin valileri ile 81 ilin emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve il milli eğitim müdürleri katıldı.

Toplantıda okul ve çevrelerinde güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler değerlendirildi.

Kaynak: AA
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