Edirne'den kısa kısa

Edirne Valisi Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer, Edirne Olgunlaşma Enstitüsü'nde geleneksel sanatlara yönelik yapılan çalışmaları inceledi. Müdür Meltem Üretmen, geleneksel sanatları yaşatmayı hedeflediklerini belirtti.

Edirne Valisi Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer, Edirne Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre Sezer, ziyarette atölyelerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Meltem Üretmen, geleneksel sanatları yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Ziyareti dolayısıyla Sezer'e teşekkür eden Üretmen, Edirne'ye katkı sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.

Geldi, Bursa'da ziyaretlerde bulundu

Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, Bursa'da Lala Şahin Paşa'nın türbesindeki restorasyon çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir toplantı dolayısıyla Bursa'da bulunan Geldi, Edirne'yi fetheden ve Lalapaşa ilçesine ismini veren Lala Şahin Paşa'nın türbesini de ziyaret etti.

Restorasyonu inceleyerek yetkililerden bilgi alan Geldi, çalışmalara katkı sunan kurumlara teşekkür etti.

Çip ve kuduz aşısı uygulaması sürüyor

Süloğlu ilçesinde, sahipli hayvanlara mikroçip takma ve kuduz aşısı uygulaması devam ediyor.

Süloğlu Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uygulama kapsamında evcil hayvanlara yerleştirilen mikroçipler sayesinde, hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması sağlanıyor.

Bu sayede kaybolma veya sahipsiz kalma durumlarında takip ve tespit kolaylığı sağlanırken, yapılan aşı uygulamaları ile hayvanlar kuduz hastalığına karşı korunuyor.

