Haberler

Edirne Valisi Sezer, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer, Kahramanmaraş depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı ve hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, milletin acısını unutmadığını vurguladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin üçüncü yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Sezer, mesajında, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, yakınlarına ve millete sabır temennisinde bulundu.

Depremin acısının hala ilk günkü tazeliğini koruduğunu belirten Sezer, "6 Şubat Asrın Felaketi'nin 3. sene-i devriyesinde, depremde kaybettiğimiz tüm canlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize sabır diliyorum. Emsali görülmemiş bu büyük felakette yaraları sarmak için gece gündüz demeden fedakarca mücadele eden, destek veren ve dualarıyla yanımızda olan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İlker Ayvacı - Güncel
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı

Birbirlerine tehditler savuran iki ülke aynı masaya oturdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı

Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti

Eşiyle bastığı adamı öldüren başkomiser, kendini böyle savundu
Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Depremin simge isminin dinmeyen acısı

Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Simge ismin dinmeyen acısı
Hillary Clinton'ın 'Epstein' çağrısı Cumhuriyetçilerin uykularını kaçırdı

Hillary'nin resti Trump'ı köşeye sıkıştırdı: Kavga istiyorsan...
Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı

Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı
Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

Gece yarısı fenomen operasyonu! Gerçek polis çevirmesinde ortaya çıktı
Genç manken evinde ölü bulundu

Sektör yasta! Genç manken evinde ölü bulundu