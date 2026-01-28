Haberler

Edirne Valiliği Özel Kalem Müdürü Karataş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Edirne Valiliği Özel Kalem Müdürü Koray Karataş, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 2025 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Karataş, farklı kategorilerdeki fotoğrafları inceleyerek oy kullandı.

Edirne Valiliği Özel Kalem Müdürü Koray Karataş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karataş, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu", "Portre"de Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" adlı fotoğraflarını seçen Karataş, "Haber"de Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız" karesini tercih etti.

Karataş, "Spor"da Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
