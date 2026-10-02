Haberler

Edirne Valiliği, Meriç ve Tunca köprülerindeki tek yönlü uygulamayı 12 Ekim'e uzattı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Valiliği, Meriç ve Tunca köprülerindeki tek yönlü ulaşımın İl Trafik Komisyonu kararıyla 12 Ekim Pazartesi'ye kadar uzatıldığını bildirdi. Karaağaç dönüşleri Müezzinoğlu ve Süvari köprülerinden yapılabilecek, Lozan Caddesi ile Meriç Köprüsü arasındaki park yasağı sürecek.

Edirne'de Meriç ve Tunca köprülerinde tek yönlü ulaşım 12 Ekim'e kadar sürecek.

Valilikten yapılan açıklamada, yaz döneminde şehir merkezinden Karaağaç Mahallesi istikametine yönelik trafik yoğunluğunun sürmesi nedeniyle köprülerde ulaşımın tek yönlü olarak sağlandığı belirtildi.

Trafik akışının sağlıklı yürütülmesi ve tarihi dokunun korunması amacıyla İl Trafik Komisyonunca alınan karar doğrultusunda uygulamanın 12 Ekim Pazartesi gününe kadar uzatıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Karaağaç istikametinden şehir merkezine dönüşler, Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü ve Bosnaköy mevkisinde bulunan Süvari Köprüsü üzerinden yapılabilecektir. Ayrıca, trafik akışının düzenli ve güvenli bir şekilde sağlanması amacıyla Lozan Caddesi ile Meriç Köprüsü arasında, Meriç Köprüsü istikametinde uygulanan park yasağı devam edecektir."

Kaynak: AA
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
TFF'de yaprak dökümü büyüyor! 6 isim daha istifa edecek

Giden gidene! TFF'de yaprak dökümü

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Van'da Tevrat olduğu değerlendirilen 310 santimlik eser ele geçirildi! Altın yaldızla işlenmiş

Evinden 3 metrelik altın yaldızlı tomar çıktı! Tevrat olabilir
Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen Galatasaray

Terim şampiyonluk favorisini duyurdu: Her şeye rağmen...
Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de banka promosyonlarından

Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de promosyonlardan
Soma'da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

Soma'da madendeki göçükten kahreden haber! Bilanço ağırlaşıyor
Türkiye, 1960'lardan bu yana en yüksek yağışla yeni su yılına girdi! İstanbul, Ankara ve İzmir barajlarında son durum

Kuruyan barajda su 5 kat arttı! İşte 3 büyük şehirde son durum
Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol'un mesajları ifşa oldu! Türk futbolunu sarsacak yazışmalar

MHK Başkanı ile Yasin Kol'un mesajları ifşa oldu: Özgür Abi AVAR olsun
Rus ordusuna Vivaldi darbesi! 250'den fazla asker esir alındı

Ülke şokta! Yüzlerce asker böyle esir alındı