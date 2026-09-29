Haberler

Edirne Vali Yardımcısı, Meriç Kaymakamı Odabaşı'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Vali Yardımcısı, Meriç Kaymakamı Odabaşı'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, Meriç Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Büyüknalçacı, yeni görevinde başarı dilediği Odabaşı ile ilçedeki çalışmalar ve kamu hizmetlerini değerlendirdi; Odabaşı memnuniyetini ve teşekkürünü iletti.

Edirne Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, Meriç Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Büyüknalçacı, Kaymakamlıkta gerçekleştirilen ziyarette Odabaşı'na yeni görevinde başarı diledi.

Ziyarette ilçede yürütülen çalışmalar ve kamu hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaymakam Odabaşı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Büyüknalçacı'ya iyi dilekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA
Turistlerin yüreği ağzına geldi! Bir tonluk dev hayvan arabayı parçalıyordu

Turistler öldü öldü dirildi! 1 tonluk hayvanın elinden zor kurtuldular
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konya'da kayıp gencin cesedi çürümeye yüz tutmuş halde bulundu

4 gündür haber alınamıyordu: Çürümeye yüz tutmuş bedeni bulundu
Sinirli şekilde soyunma odasına giden Arda Güler'i şaşırtan istek! Rakip oyuncuyu kırmadı

Sinirli şekilde soyunma odasına giden Arda Güler'i şaşırtan istek
Azerbaycan'da 28 Şubat'ı hatırlatan görüntü! Başörtülü öğrencileri okula almadılar

Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin görüntüsü kahretti

Bursa'da tribünlerden Montella ve TFF'ye istifa çağrısı

Goller geldikçe Bursa'da ortalık karıştı!
Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak Türkiye'yi terk ediyor

Ünlü oyuncu Türkiye'yi terk ediyor: İstikamet Avrupa başkenti

Top Model Of Universe birincileri zirve yolculuğunu Haberler.com'a anlattı

Top Model Of Universe birincileri zirve yolculuğunu anlattı
Tam 60 suçtan aranıyordu! Bu kez kaçamadı

"Ömrünü suç işlemeye adamış" dedirten firari bu kez kaçamadı