Edirne Vali Yardımcısı Ciğerci, Keşan Emniyet Binası İnşaatını İnceledi

Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, yapımı süren Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Ana ve Ek Hizmet Binası'nda incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Ciğerci, projede gelinen aşamayı yerinde değerlendirdi.

Ciğerci, yaptığı açıklamada, emniyet birimlerinin daha modern ve donanımlı alanlarda hizmet verebilmesi için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.

Yeni hizmet binasının tamamlanmasıyla birlikte Keşan'da kamu güvenliği hizmetlerinin daha verimli yürütülmesinin hedeflendiğini ifade eden Ciğerci, projeye katkı sunan tüm kurumlara teşekkür etti.