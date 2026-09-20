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Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü iki köy okuluna 237 kitap hediye etti

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Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü iki köy okuluna 237 kitap hediye etti
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Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Abalar ve Aliçopehlivan köy ortaokullarının kütüphanelerine toplam 237 kitap hediye etti. Kitaplar, Padişah İmamı Mehmed Zeynelabidin Efendi Vakfının hayır şartı gereği öğrencilere sunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün hayata geçirdiği 1001 Hayır Hizmeti Projesi kapsamında Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü, okul kütüphanelerine kitap hediye etti.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla, vakfiyelerde bulunan eğitime yönelik hayır şartlarının yerine getirilmesi için harekete geçildi.

Bu kapsamda, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Kırklareli'nde eğitim materyali, teknolojik materyal ve kırtasiye setleri öğrencilerin kullanımına geçtiğimiz günlerde sunuldu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından idare olunan mazbut vakıflardan Padişah İmamı Mehmed Zeynelabidin Efendi Vakfının hayır şartı gereği Edirne merkeze bağlı Abalar Köyü Ortaokulunun ve İpsala ilçesine bağlı Aliçopehlivan Köyü Ortaokulunun kütüphanelerine öğrencilerin yararlanması için kitap hediye edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bölge Müdürü Ahmet Saraç, 1830 yılında kurulmuş olan ve halen Genel Müdürlük tarafından yönetilen vakfa ait vakıf senedinde, köy sınırları içinde yer alan devlet okullarının kütüphanelerine öğrencilerin yararlanması için kitap bağışlanması koşul altına alındığını belirterek, "Eğitim yılının başlamasıyla bu şartı yerine getirdik. Her iki okulumuzun kütüphanelerine toplam 237 adet kitap hediye ettik. Okullarımızda görev yapan yönetici ve öğretmenlerimize, ama özellikle öğrenci yavrularımıza ilgilerinden dolayı teşekkür ediyor, her birine çok mutlu hayatlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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