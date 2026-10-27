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Edirne Uzunköprü'de 23 kaçak göçmen yakalandı, araç sürücüsü tutuklandı

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Edirne Uzunköprü'de 23 kaçak göçmen yakalandı, araç sürücüsü tutuklandı
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 23 kaçak göçmen yakalandı. Denetimlerde yakalanan göçmenler Edirne İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken araç sürücüsü tutuklandı.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 23 kaçak göçmen yakalandı.

Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çalıköy yolu ayrımında M.A. (41) yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada Afganistan ve Etiyopya uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı. M.A. gözaltına alınırken, hakkında 'Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 34 bin 442 lira idari para cezası kesildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Jandarma ekipleri, Hamitli köyünde yaptıkları denetimlerde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Filistin, Fas ve Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmeni; hudut birlikleri ise Gemici köyündeki kontrollerinde Somali ve Fas uyruklu 8 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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