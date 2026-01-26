Haberler

Edirne Ticaret Müdürü Mustafa Kurt, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Edirne Ticaret Müdürü Mustafa Kurt, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Edirne Ticaret Müdürü Mustafa Kurt, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, çeşitli kategorilerde seçtiği fotoğraflarla 2025 yılındaki önemli olaylara dikkat çekti.

Edirne Ticaret Müdürü Mustafa Kurt, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kurt, Lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Kurt, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor", "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların Ardından" isimli karelerini seçti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Puldan Koridor" fotoğrafına oy veren Kurt, "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Mohamed Elshahed'ın "Yaz mesaisi" fotoğraflarını seçti.

Kurt, "Haber" kategorisinde de tercihini Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her Yerde" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
