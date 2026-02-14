Haberler

2025 Yılına Damga Vuran Fotoğraflar Oylanıyor

2025 Yılına Damga Vuran Fotoğraflar Oylanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Telekom Müdürü Serdar Murat Gün, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Edirne Telekom Müdürü Serdar Murat Gün, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gün, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti", "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" başlıklı fotoğrafını seçen Gün, "Haber" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafına oy verdi."

Gün, "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'ın "Sevgi koridoru", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" ile "Günlük Hayat" kategorisinde Ümmü Nisan Kandilcioğlu'nun "Başka bir dünya" karesinden yana tercihini yaptı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden yarın saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

Otoparkta bagajdan çalınan 30 milyon doların sahibi tanıdık çıktı
Mehmet Özhaseki'ye 'videolu' şantaj: 1 milyar TL vermezsen siyasi hayatın biter

Özhaseki'ye 'videolu' şantaj: 1 milyar TL vermezsen siyasi hayatın biter
Bu da 'Cemevi' kavgası! 'Adam yerine koymayın onu' dedi, ortalık karıştı

Bu da "Cemevi" kavgası! "Adam yerine koymayın onu" dedi, ortalık karıştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu bir film değil: Turistler Saray Bosna'da hamile kadınları vurmak için ekstra para ödediler

Saray Bosna'da hamile kadınları vurmak için ekstra para ödediler
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Dersine çalışmış

Yeni bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Dersine çalışmış
Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze'nin dünyası başına yıkıldı

Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze'nin dünyası başına yıkıldı
Ekin Mert Daymaz'dan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama

Ünlü oyuncudan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama
Bu bir film değil: Turistler Saray Bosna'da hamile kadınları vurmak için ekstra para ödediler

Saray Bosna'da hamile kadınları vurmak için ekstra para ödediler
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor

Ev satışında yeni dönem! Uygulama yarın 81 ilde başlıyor
Sosyal medyada anonim yorumlara son! Kimlik kesinlikle belli olacak

Sosyal medyada anonim yorumlara son! Kimlik kesinlikle belli olacak