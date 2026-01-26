Haberler

Edirne'den kısa kısa

Güncelleme:
Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, İpsala ve Enez ilçelerindeki Tarım ve Orman Müdürlüklerini ziyaret ederek tarım ve hayvancılık faaliyetlerini değerlendirdi. Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ise ilçede devam eden yol yapım çalışmalarına dair bilgi verdi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, İpsala ile Enez ilçelerindeki Tarım ve Orman Müdürlüklerini ziyaret etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Köse, ziyaretlerinde ilçelerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kurum yöneticileriyle yapılan görüşmelerde saha çalışmaları, hizmet süreçleri ve ilçelerde yürütülen tarım ve hayvancılık faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyarette, İl Müdür Yardımcısı Volkan Diriker de yer aldı.

Keşan'da yol yapım çalışmaları

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, ilçede yol yapım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, ekiplerin Uğur Mumcu Caddesi'nde çalışmala yaptığını belirtti.

Altyapı çalışmalarının ardından caddenin üstyapısının yenilendiğini aktaran Özcan, "Bölge esnafımızla görüş alışverişinde bulunarak çalışmaları yerinde inceliyoruz. İlmek ilmek ördüğümüz caddemizi, modern şehircilik anlayışına uygun biçimde adım adım yeniden düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

