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Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü toplu tüketim işletmelerini gece denetledi

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Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü toplu tüketim işletmelerini gece denetledi
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Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü, toplu tüketim işletmelerinde gece saatlerinde denetim yaptı. Denetimlerde gıda güvenilirliği, hijyen, muhafaza şartları ve son tüketim tarihleri kontrol edildi; bazı ürünlerden alınan numuneler analiz için laboratuvara gönderildi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü, toplu tüketim işletmelerinde gece denetimi yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gıda kontrol görevlileri tarafından vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetim faaliyetleri gece saatlerinde de sürdürülüyor.

Toplu tüketim işletmelerinde gerçekleştirilen denetimlerde gıda güvenilirliği, hijyen koşulları, ürünlerin muhafaza şartları, son tüketim tarihleri ve mevzuata uygunluk kontrol edildi.

Ayrıca denetim kapsamında çeşitli ürünlerden numuneler alınarak analiz yapılmak üzere ilgili laboratuvar müdürlüklerine gönderildi.

Kaynak: AA
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