Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü Çalışmaları ve İşbirlikleri Değerlendirildi

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, İpsala Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Köse, ziyarette ilçede yürütülen tarımsal çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tarımsal üretimin gelişmesi adına yapılan çalışmaların önemine değinen Köse, personeli çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Ziyarette, İl Müdür Yardımcısı Sezer Seyhan ile Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Onur Yalçın Toptaş da yer aldı.

Aşçılardan Kerman'a ziyaret

İstanbul Aşçılar Derneği ile Trakya Turizm ve Gastronomi Derneği üyesi aşçılar, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kerman, ziyarette coğrafi işaretli İpsala pirincinin lezzetini ve kalitesini Türkiye'nin dört bir yanında tanıtmak için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Şefler Adem Yılmaz ve Güner Şen de İpsala pirincinin bölgesel mutfak kültüründeki önemine dikkat çekerek, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması için işbirliği içinde çalışacaklarını kaydetti.

Sevgili ve Köse'den Esetçe Belediyesine ziyaret

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ile Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Esetçe Belediyesini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Esetçe Belediye Başkanı Cemal Deniz, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, beldede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İşbirliği içinde çalışmanın önemine değinen Sevgili ve Köse, Deniz'e başarı diledi.