Haberler

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü Çalışmaları ve İşbirlikleri Değerlendirildi

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü Çalışmaları ve İşbirlikleri Değerlendirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, İpsala Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile toplantı yaparak tarımsal çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca, aşçılar İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman'ı ziyaret ederek İpsala pirincinin tanıtımını konuştu. Kaymakam Ömer Sevgili ile birlikte Esetçe Belediyesini de ziyaret eden Köse, işbirliğinin önemini vurguladı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, İpsala Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Köse, ziyarette ilçede yürütülen tarımsal çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tarımsal üretimin gelişmesi adına yapılan çalışmaların önemine değinen Köse, personeli çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Ziyarette, İl Müdür Yardımcısı Sezer Seyhan ile Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Onur Yalçın Toptaş da yer aldı.

Aşçılardan Kerman'a ziyaret

İstanbul Aşçılar Derneği ile Trakya Turizm ve Gastronomi Derneği üyesi aşçılar, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kerman, ziyarette coğrafi işaretli İpsala pirincinin lezzetini ve kalitesini Türkiye'nin dört bir yanında tanıtmak için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Şefler Adem Yılmaz ve Güner Şen de İpsala pirincinin bölgesel mutfak kültüründeki önemine dikkat çekerek, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması için işbirliği içinde çalışacaklarını kaydetti.

Sevgili ve Köse'den Esetçe Belediyesine ziyaret

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ile Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Esetçe Belediyesini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Esetçe Belediye Başkanı Cemal Deniz, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, beldede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İşbirliği içinde çalışmanın önemine değinen Sevgili ve Köse, Deniz'e başarı diledi.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel
Afganistan ile Pakistan arasında şiddetli çatışma! Birçok askeri üs vuruldu

İki Müslüman ülke birbirini vurdu, askeri üsler yanarak küle döndü
Evini kiraya verenlere yüzde 20 stopaj zorunluluğu geliyor

Meclis'e geliyor! Evini kiraya verenlere kötü haber
Rojin'in babasından Adli Tıp raporu sonrası kritik çağrı: Cinayeti işleyen kimlerse bulunsun

Vücudunda iki ayrı erkeğe ait DNA bulunan Rojin'in babasından çağrı
Genç kızın 'Babam hakim' diyerek tehdit ettiği polislerden haber var

Genç kızın "Babam hakim" diyerek tehdit ettiği polislerden haber var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrenciler dikkat! Pazartesi günü tüm okullarda eş zamanlı yapılacak

Öğrenciler dikkat! Pazartesi günü tüm okullarda eş zamanlı yapılacak
Genç kızın 'Babam hakim' diyerek tehdit ettiği polislerden haber var

Genç kızın "Babam hakim" diyerek tehdit ettiği polislerden haber var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.