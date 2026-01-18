Haberler

Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odasının olağan Genel Kurulunda arbede

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın 32. olağan Genel Kurulu sırasında, seçimde yarışan adaylar arasında destek verenler arasında arbede çıktı. Kongrede polis müdahalesiyle tartışma sakinleştirildi.

Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odasının 32. olağan Genel Kurulunda, seçimde yarışan 2 adaya destek veren üyeler arasında arbede çıktı.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen kongre, divan başkanlığı seçimiyle başladı.

Raporların okunmasıyla süren kongrede adaylardan Aytaç Dilci, kürsüye gelerek konuşma yaptı.

Mevcut başkan Ali Şahin de Dilci'den sonra üyelere hitap etti.

Şahin'in konuşmasının ardından üyeler arasında sözlü olarak başlayan tartışma arbedeye dönüştü.

Bu esnada bazı üyelerin birbirlerine fiziki müdahalede bulunduğu görüldü.

Taraflar polis ekiplerinin araya girmesiyle sakinleştirildi.

Şahin ve Dilci, divan başkanının davetiyle kürsüye çıkıp birbirlerinin ellerini kaldırarak, üyelere sakin olmaları çağrısında bulundu.

Kongre oy verme işlemiyle devam etti.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli

Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur

Ünlü oyuncunun ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Kendisine doğru koşan köpeği tüfekle vurup öldürdü

Vicdansız adam, kendisine doğru koşan köpeği tüfekle vurup öldürdü
ABD'den Suriye'de operasyon! Bilal Hasan el-Casim öldürüldü

ABD'den intikam saldırısı! Bilal Hasan el-Casim öldürüldü
50 kişinin partilediği daire çöktü! Onlarca kişi yaralandı

Büyük facia! Partiye onlarca kişi katılınca dairenin zemini çöktü
Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur

Ünlü oyuncunun ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Çöpte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu! Anne de baba da 17 yaşında

Çöpte bebek cesedi! İncelemede ortaya çıkan detay şoke etti
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı

Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma personeli tutuklandı