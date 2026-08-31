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Hakan Altun'a sahnede çeyiz sandığı hediyesi

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Şarkıcı Hakan Altun’a sahnede ‘çeyiz sandığı’ hediye edildiEDİRNE’nin İpsala ilçesinde bu yıl 25’incisi düzenlenen Tarım ve Çeltik Festivali'nde sahneye çıkan şarkıcı Hakan Altun'a konser sonunda çeyiz sandığı hediye edildi.

Şarkıcı Hakan Altun'a sahnede 'çeyiz sandığı' hediye edildi

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde bu yıl 25'incisi düzenlenen Tarım ve Çeltik Festivali'nde sahneye çıkan şarkıcı Hakan Altun'a konser sonunda çeyiz sandığı hediye edildi.

Şarkıcı Hakan Altun, İpsala 25'inci Tarım ve Çeltik Festivali kapsamında sahne aldı. Altun, sahnede 'Hani Ay Geceden Işıklı', 'Ağlamak Yok Yüreğim', 'Gönül Yarası', 'Bir Telefon' ve 'Yorgun Yıllarım'ın da aralarında bulunduğu sevilen şarkılarını seslendirdi. Festival alanını dolduran binlerce müziksever de Altun'un şarkılarına eşlik etti.

Konser sonunda sahneye çıkan İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Hakan Altun'a içerisinde Kuranı Kerim, Türk bayrağı ve yöreye özgü İpsala pirinci bulunan çeyiz sandığı hediye etti. Kerman, Hakan Altun'un bekar olduğunu hatırlatıp, çeyiz sandığının evlilik hazırlıklarında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Çeyiz sandığına Kuranı Kerim ve Türk bayrağı koyarlar. Biz de sandığa, 'İpsala'mızın pirinci dünyada bir inci' diyerek ilçemizin pirincini koyduk. İpsala pirincinin tanıtımına verdiğiniz destek için teşekkür ediyoruz" dedi.

Altun da annesinin hediyeye çok sevineceğini ifade ederek, Mehmet Kerman'a teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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