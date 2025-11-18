Haberler

Edirne'nin Kurtuluş Kupası Yüzme Müsabakası 22-23 Kasım'da Gerçekleşecek

Edirne'nin Kurtuluş Kupası Yüzme Müsabakası 22-23 Kasım'da Gerçekleşecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de düzenlenecek olan Kurtuluş Kupası Yüzme Müsabakası, 22-23 Kasım tarihlerinde Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek. 7-18 yaş arasındaki kadın ve erkek sporcuların katılacağı etkinlik, coşku dolu anlara sahne olacak.

Edirne'nin Kurtuluş Kupası Yüzme Müsabakası" düzenlenecek.

Olimpik Yüzme Havuzu'nda 22-23 Kasım tarihlerinde düzenlenecek müsabakalarda 7-18 yaş gruplarında kadın ve erkek sporcular katılacak.

Türkiye Yüzme Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Ayhan Dinç, yaptığı yazılı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da Edirne'nin kurtuluşunu Türkiye'nin dört bir yanından katılacak olan sporcularla coşkuyla kutlayacaklarını belirtti.

Tüm vatandaşları müsabakalara davet eden Dinç, yarışacak sporculara da başarılar diledi.

Kaynak: AA / Ömer Çakıcı - Güncel
DEM Parti'den Bahçeli'nin 'İmralı'ya giderim' sözlerine ilk yorum

DEM Parti'den Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" sözlerine ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Çuvalla para verilen isme "Güle güle" dedi
Altın fiyatları sert düştü, İslam Memiş'ten 2026 yılı için tahmin geldi

Altın sert çakıldı, İslam Memiş'ten 2026 yılı için tahmin geldi
Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez karşılaştı

Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez bir araya geldi
Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu: Rezil ettiler

Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Çuvalla para verilen isme "Güle güle" dedi
Halil Umut Meler'in kararları Dünya Kupası Elemeleri'ne damga vurdu

Dünya Kupası Elemeleri'ne yakından tanıdığımız hakem damga vurdu
Mbappe ve PSG arasında 663 milyon euroluk savaş

Mbappe ve PSG arasında 663 milyon euroluk savaş
Eşine ütüyle vurduktan sonra çocuklarını da darbetti

Eşine ütüyle vurup çocuklarını da darbetti
İbrahim Tatlıses'in yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı

Yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı
Yasak aşk cinayeti! İç çamaşırıyla kaçarken yakalayıp öldürdü

Evde uygunsuz halde bastı, iç çamaşırıyla kaçarken yakaladı
Tartıştığı arkadaşını arabada silahla vurdu

Tartışma kanlı bitti! Arkadaşını arabada silahla vurdu
Ekvador'da otobüs kazası: 21 ölü, 40 yaralı

Kontrolden çıkan otobüs kaza yaptı: 21 ölü
Acun Ilıcalı ikinci kez dede oldu

Ilıcalı ailesinden sürpriz haber! İkinci kez dede oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.