Edirne'nin Kurtuluş Kupası Yüzme Müsabakası 22-23 Kasım'da Gerçekleşecek

Edirne'nin Kurtuluş Kupası Yüzme Müsabakası" düzenlenecek.

Olimpik Yüzme Havuzu'nda 22-23 Kasım tarihlerinde düzenlenecek müsabakalarda 7-18 yaş gruplarında kadın ve erkek sporcular katılacak.

Türkiye Yüzme Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Ayhan Dinç, yaptığı yazılı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da Edirne'nin kurtuluşunu Türkiye'nin dört bir yanından katılacak olan sporcularla coşkuyla kutlayacaklarını belirtti.

Tüm vatandaşları müsabakalara davet eden Dinç, yarışacak sporculara da başarılar diledi.