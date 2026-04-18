Edirne'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Edirne'nin Keşan ilçesinde husumetli iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada E.P. hayatını kaybetti. R.K. ise polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, R.K. (66), Yörük Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen E.P. (36) ile tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında R.K, tabancayla E.P'ye ateş etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen E.P'nin cesedi, Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

R.K, polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında, eski valinin oğlu hakkında karar
Kahramanmaraş'taki saldırının 'failinin ölmediğine' iddiasına yalanlama

Okul saldırganıyla ilgili ortalığı karıştıran iddia! Açıklama geldi
Uğurcan'a dev talip! Dünyanın en iyi kalecisinin yerine geçecek

Dünyanın en iyi kalecisinin yerine geçecek
16 yaşındaki milli sporcu Feyza'nın şüpheli ölümü

Kayıp milli sporcunun şüpheli ölümü! Korkunç halde bulundu
Trump’tan tarihi UFO çıkışı: 'Çok ilginç belgeler bulduk, yakında açıklıyoruz'

Trump’tan tarihi UFO çıkışı: Yakında açıklıyoruz
Kahramanmaraş'taki saldırının 'failinin ölmediğine' iddiasına yalanlama

Okul saldırganıyla ilgili ortalığı karıştıran iddia! Açıklama geldi
Bakanlık harita paylaşıp 20 şehrimizi uyardı: Dikkatli ve tedbirli olun

Bakanlık harita paylaşıp 20 şehrimizi uyardı: Dikkatli olun
Aylardır cezaevinde bulunan Erden Timur'dan Galatasaray'a mesaj

Aylardır cezaevinde bulunan Erden Timur'dan yeni haber var