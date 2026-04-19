Edirne'de bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 1 kişi tutuklandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kişi, tartışma sonucu açılan ateşle hayatını kaybederken, olayın failinin tutuklandığı bildirildi. 66 yaşındaki zanlı R.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan cinayet zanlısı R.K'nın (66) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Keşan Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olay
Dün R.K. ile E.P arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.K, tabancayla ateş ederek E.P'yi ağır yaralamıştı.
Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırılan E.P. yapılan müdahalenin ardından hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA / Cihan Demirci