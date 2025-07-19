Edirne'nin Enez ilçesinde Anız Yangını Söndürüldü

Edirne'nin Enez ilçesinde Anız Yangını Söndürüldü
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Edirne'nin Enez ilçesi Sultaniçe köyü mevkiinde çıkan anız yangını, itfaiye ve orman işletme ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu 30 dekar tarım alanı zarar gördü.

Edirne'nin Enez ilçesinde biçilmiş buğday tarlasında çıkan anız yangını söndürüldü.

Sultaniçe köyü Ormankent mevkiinde bulunan tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Enez Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangın sonucu 30 dekar tarım alanı zarar gördü.

Kaynak: AA / Ömer Çakıcı - Güncel
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