EDİRNE'de Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin 'Şehitlerimize Emanetlerine Vefa ve Kültür Yolu Projesi' kapsamında hazırlanan 180 şehidin portresinden oluşan sergi, Ekmekçizade Kervansarayı'nda açıldı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Edirne Valiliği iş birliğinde hayata geçirilen projenin sergi açılışı Ekmekçizade Kervansarayı'nda yapıldı. Sanatın Yedi Rengi Derneği ve Edirne Fotoğraf Organizasyonları Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan sergide, sanatçıların emeğiyle ortaya çıkan Edirneli 180 şehidin portresi yer aldı.

Açılış törenine Edirne Valisi Yunus Sezer, eşi Canan Sezer, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Garnizon Komutan Vekili Topçu Kurmay Albay Durdu Şekerci, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

'BÜTÜN EMEKLERİMİZİN DOYUM NOKTASI OLDU'

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği adına konuşan Melek Avşar, "Fotoğrafların toplanmasından, bugünkü sergimize gelene kadar dernek yönetimimiz, proje iş birlikçimiz Sanatın Yedi Rengi Derneği Başkanı Prof. Dr. Aylin Gürbüz ile birlikte ciddi bir emek verdik. Portreleri ailelerimize teslim etmek, şehitlerimizi bizlerin gözüyle görüp tuvale yansıtan, onlarla bağ kuran, zaten işi duygu olan sanatçılarımızla ailelerimizi bir araya getirmek, bütün emeklerimizin doyum noktası oldu. Haklarını ödeyemeyeceklerimiz için ne yapsak az. Hatıralarını yaşatmak için yeni projeleri hayata geçirebilmeyi umut ediyoruz" dedi.

'AİLELERİNE KARŞI SORUMLULUĞUMUZU UNUTMAMALIYIZ'

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan da şehitleri anarken ailelerine karşı sorumluluğun unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bu saygının ve hassasiyetin her zaman devam etmesi çok kıymetli. Bu nedenle şehitlerimizin emanetlerine vefa ve kültür yolu projesini çok değerli buluyoruz. Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimize, dernek başkanımız Sayın Leyla Vardar Karaduman'a sanatçılarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Dün akşam Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında yaşanan helikopter kazasında 5 askerimizi şehit vermenin acısını taşıyoruz. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına, bütün silahlı kuvvetlerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız uğruna can veren bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

'SİZİN ARANIZDAN BİZİM YUNUS OLARAK AYRILMAK İSTERİM'

Edirne Valisi Yunus Sezer de konuşmasında şehitlerin vatanın görünmeyen koruyucuları olduğunu dile getirdi. Sezer, "Şehitlerimiz bu vatanın görünmeyen koruyucuları. Önce canlarını verdiler ama şimdi de manevi olarak hem bu milletimizi hem de bazı toprakları himaye ediyorlar. Biz o inançtayız. Aramızdan asla ayrılmadılar, onların ruhları şad olsun. Bu vesileyle daha dün helikopter kazasında 5 şehidimiz daha oldu, Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitler kervanına sürekli şehitlerimiz katılıyor. Makamları cennet olsun diyorum. Bu vesileyle bu anlamlı programı yapan bütün şehitlerimizi bir şekilde yaşatmak adına ortaya konulan bu güzel çalışma için de üniversitemize, akademisyenlerimize, bu tablolarımızı hazırlayan bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Tabii bu biraz programın önüne geçmesin bizim buradan gidişimiz. Ama birkaç konuyu müsaadenizle sizlerle bir arada olduğum için burada dile getirmek isterim. Tabii buraya geleli yaklaşık 3 yılı geçtik. Dördüncü yılın içerisindeyiz. Konuşmamızda da Allah şahit şehit ailelerimizi, gazilerimizi, gazi yakınlarımızı bu millet bir aile olarak gördüğü gibi bizler de burada devletin temsilcisi olarak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bir evladı olarak ben de kendi ailemden, kendi kardeşlerimden, kendi annemle babamla farklı görmedim. İnanıyorum ki bu kurduğumuz bağ ölene kadar da devam edecektir. Çünkü ayrıldığımız yerlerde de, diğer yerlerde de ailelerimizle kurmuş olduğumuz ilişkiler aynı şekilde devam ediyor. İlk ziyaretim şehit ailelerimize oldu. Buradan da son programımız inşallah burası olacak, resmi programımız. Böyle bir anlamlı programla inşallah meşru programları bitireceğiz ve ziyaretleri yapıp ayrılacağız. Şunu da söyleyeyim. Buraya bir Türkiye Cumhuriyeti'nin valisi Yunus Sezer olarak geldim. Yine ismim Yunus, sizin aranızdan da bizim Yunus olarak ayrılmayı çok arzu ederim. Ne zaman olursa olsun her yerde kapım açık olacaktır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sergide emeği geçen sanatçılara teşekkür belgeleri takdim edilirken, Cumhurbaşkanı kararıyla Batman Valiliği görevine atanan Edirne Valisi Yunus Sezer'e kendi portresi hediye edildi. Ardından, dualar eşliğinde açılışı yapılan sergiyi protokol üyeleri ve katılımcılar gezdi. Portreler, gün sonunda ailelere teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı