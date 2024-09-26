Üye Girişi
Haberler

Edirne Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Okulları Ziyaret Etti

Edirne Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Okulları Ziyaret Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek yöneticilerle bilgi alışverişinde bulundu. Ayrıca Faika Erkurt Özel Eğitim Meslek Okulu, Sıfır Atık Projesi kapsamında 'Çevre Beratı' aldı. Yılmaz, çevre dostu çalışmalardan dolayı okul müdürünü tebrik etti. Yılmaz'a ayrıca Edirne Belediye Başkan Yardımcısı ve Veteriner İşleri Müdürü de ziyarette bulundu.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, okullarda incelemede bulunan Yılmaz, yöneticilerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öğretmenlerle de bir araya gelen Yılmaz, sorun ve talepleri dinledi.

Faika Erkurt Özel Eğitim Meslek Okulu Çevre Beratı aldı

Faika Erkurt Özel Eğitim Meslek Okulu, Sıfır Atık Projesi kapsamında "Çevre Beratı" alma hakkı kazandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, okul müdürü Esra Madalı'ya beratı takdim etti.

Yılmaz, çevre dostu çalışmalarından dolayı Madalı'yı tebrik etti.

Milli Eğitim Müdürü Yılmaz'a ziyaret

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu ve Veteriner İşleri Müdürü Yunus Emre Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz'ı ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Tanrıkulu ve Şahin, Yılmaz'a yeni görevinde başarı diledi.

Yılmaz da Tanrıkulu ve Şahin'e ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

Ticaret Ve Sanayi Odası Ferhat Yılmaz Eğitim Güncel edirne Çevre

Erdoğan'dan dikkat çeken adım! Biden'ın yemeğine katılmaktan vazgeçti, direkt yurda dönüyor

Erdoğan Biden'ın yemeğine katılmaktan vazgeçti

 Ehliyetini yenilemek isteyenleri isyan ettiren detay: Bu durumu hemen düzeltin

Ehliyetini yenilemek isteyenleri isyan ettiren 2 TL detayı

 Lübnan için ilk kez 'cehennem' kelimesini kullanan Guterres'ten BM konseyinde tarihi çağrı

Guterres, Lübnan için ilk kez o kelimeyi kullandı
Sanat camiasını karıştıran iddia! Selçuk Yöntem, Tamer Karadağlı'ya fena patladı

Selçuk Yöntem, Tamer Karadağlı'ya fena patladı: Yazıklar olsun
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tamer Karadağlı- Gaye Filiz Alacacı olayı nedir? Gaye Filiz Alacacı kimdir? Gaye Filiz Alacacı kaç yaşında, nereli? TRT 1 YAYIN AKIŞI 26 EYLÜL: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar var? Yaşar Alptekin kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Yaşar Alptekin kaç yaşında, nereli? Yaşar Alptekin biyografisi! Erdoğan, Biden'ın yemeğine neden katılmadı? Cumhurbaşkanı Erdoğan neden vazgeçti? Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? 26 Eylül Altın fiaytları! Gram altın ne kadar, yükseldi mi? BESYO tercihleri başladı mı? BESYO tercihleri nereden ve nasıl yapılır? BESYO tercih kılavuzu! ATV CANLI İZLE 26 EYLÜL | Müge Anlı canlı yayında son bölüm ne oldu? Cengiz Kandemir'i kim öldür? Motorine zam geliyor! 26 Eylül Perşembe benzin, motorin fiyatları ne oldu? Benzin kaç TL? Güncel fiyatlar... A101 AKTÜEL KATALOĞU 26 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? MEB 30 bin temizlik personeli başvuru ekranı! 30 bin temizlik personeli başvurusu ne zaman başlayacak?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });