Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü heyeti, Bulgaristan'da ziyaretlerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İpsala, Keşan ve Enez milli eğitim müdürleri ile beraberindeki heyet, Bulgaristan'ın Ardino ve Kırcaali şehirlerindeki eğitim kurumlarını ziyaret etti.

Ziyaretle kurumlar arasında iş birliğini geliştirmek, soydaşlarla tarihi ve kültürel bağları güçlendirmek ve eğitim yoluyla kültür aktarımını desteklenmesi amaçlanıyor.

İpsala'da büyükbaş hayvanlar aşılandı

İpsala ilçesi ve köylerinde büyükbaş hayvanlar aşılandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, büyükbaş hayvanlara yönelik şap ve brusella aşı uygulamaları sürüyor.

Program kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, ilçe genelinde büyükbaş hayvanlara yönelik aşılama faaliyetleri gerçekleştirildi. İşletmelerdeki hayvan varlığı da tespit edilerek gerekli kontroller yapıldı.

Yetkililer hayvan sağlığının korunması ve bulaşıcı hastalıkların yayılımının önlenmesi açısından aşılama çalışmalarının büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

İpsala TSM saha çalışmalarını sürdürüyor

İpsala Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) saha çalışmalarına devam ediyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, saha çalışmasında vatandaşlarla bir araya gelinerek koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında bilgilendirme ve çeşitli ölçümler yapıldı.

Çalışma kapsamında tütün kullanımına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla anket uygulaması da gerçekleştirildi.

Ayrıca vatandaşların boy ve kilo ölçümleri yapılarak sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. Kanser taramalarının önemine dikkat çekilen etkinlikte vatandaşlar tarama programlarına yönlendirildi.