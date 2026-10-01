Edirne Meriç'te kooperatife ait biçerdöver, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Edirne Meriç'te kooperatife ait biçerdöver, çıkan yangında kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Büyükaltıağaç köyünde tarlada park halindeki kooperatife ait biçerdöverde akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
EDİRNE'nin Meriç ilçesine bağlı Büyükaltıağaç köyünde tarlada park halinde bulunan kalkınma kooperatifine ait biçerdöver çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Büyükaltıağaç Köyü Kalkınma Kooperatifi'ne ait bir tarlada park halinde duran biçerdöverde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm biçerdöveri sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın sonucu biçerdöver kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.