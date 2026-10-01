Haberler

Edirne Meriç'te kooperatife ait biçerdöver, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Meriç'te kooperatife ait biçerdöver, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Büyükaltıağaç köyünde tarlada park halindeki kooperatife ait biçerdöverde akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

EDİRNE'nin Meriç ilçesine bağlı Büyükaltıağaç köyünde tarlada park halinde bulunan kalkınma kooperatifine ait biçerdöver çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Büyükaltıağaç Köyü Kalkınma Kooperatifi'ne ait bir tarlada park halinde duran biçerdöverde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm biçerdöveri sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın sonucu biçerdöver kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 32 sitede yayınlandı.
Bahçeli’den Yeni Parti’nin Meclis’i terk etmesine tepki: Siyasi açıdan çok doğru olmadı

Meclis'i terk eden Yeni Parti'ye Bahçeli'den tepki! Bir de önerisi var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun ses kaydı ortaya çıktı: Ya adam ol ya da bırak git

Süper Lig hakemine söyledikleri bomba: Ya adam ol ya da bırak git
Herkes bu sorunun cevabını bekliyordu! Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş: Artık dahil değilim

Herkes bu sorunun cevabını bekliyordu! Netanyahu'ya soğuk duş
Babacan’dan SPK ve Borsa İstanbul yönetimine istifa çağrısı: Kaza yapan şoföre araba kullandırılmaz

Ali Babacan fon soruşturması için hepsini istifaya çağırdı

AK Partili Ceyda Bölünmez Çankırı'dan 'Kızılay' açıklaması: Kanunla yetkilendireceğiz

AK Partili Çankırı açıkladı! Kızılay kanunla yetkilendiriliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken Meclis'i terk eden YENİ Parti resepsiyona da katılmadı

Arabasına bindi gitti: YENİ Parti resepsiyonu da boykot etti

Uçağı düşürmeye çalışan ikinci pilotla ilgili Netanyahu'dan yeni açıklama: Radikalleştiğine dair bulgular var

Kaptanı bıçaklayan pilotta radikalleşme izi! Netanyahu açıkladı
Atilla Atasoy 53 yıllık müzik kariyerine noktayı koydu

53 yıllık müzik kariyerine nokta koydu! Ünlü şarkıcıdan şaşırtan veda