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Edirne Makedonya Kulesi'nde 5 Ekim'de rehberli müze turu düzenlenecek

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Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce Edirne Makedonya Kulesi'nde rehberli müze turu düzenlenecek. Nisan ayında başlatılan uygulama kapsamında 5 Ekim Pazartesi saat 14.00'te yapılacak turda katılımcılar, müze girişinde buluşup uzman eşliğinde tarihi yapıyı gezecek.

EDİRNE (AA) – Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce Edirne Makedonya Kulesi'nde rehberli müze turu düzenlenecek.

Genel Müdürlük bünyesindeki müzelerde nisan ayında başlatılan uygulama kapsamında, müze uzmanları refakatinde rehberli tur etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda ziyaretçiler, Makedonya Kulesi'ni uzman eşliğinde gezerek tarihi yapının geçmişi ve özellikleri hakkında bilgi alma imkanı bulacak.

Etkinlik, 5 Ekim Pazartesi günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Katılımcılar müze girişinde buluşacak.

Kaynak: AA
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