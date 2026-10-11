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Edirne Lalapaşa'da anız yangını ağaçlığa sıçradı, yaklaşık 50 dekar alan zarar gördü

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Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Hanlıyenice köyünde anızda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçradı. Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleriyle köylülerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında yaklaşık 50 dekar ağaçlık alan zarar gördü.

Edirne'de anızda başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Lalapaşa ilçesinin Hanlıyenice köyünde anızda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Köylüler de traktörleriyle çalışmalara destek oldu.

Ekiplerce söndürülen yangında yaklaşık 50 dekar ağaçlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA
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