Trakya'nın nüfusu 2 milyona ulaştı

Güncelleme:
TÜİK'in açıkladığı 2025 yılı nüfus istatistiklerine göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın toplam nüfusu 2 milyon 10 bin 474 kişiye ulaşırken, en kalabalık il Tekirdağ oldu.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ nüfusu 2 milyon 10 bin 474 kişiye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre 2025 yılı istatistiklerini açıkladı.

Buna göre bölgede en çok nüfusa sahip olan il, 1 milyon 208 bin 441 kişi ile Tekirdağ oldu.

Edirne nüfusu 422 bin 438, Kırklareli ise 379 bin 595 kişi olarak açıklandı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
