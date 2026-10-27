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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak cadde ve sokakta su birikintisi oluşturdu

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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak cadde ve sokakta su birikintisi oluşturdu
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olan sağanak cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Edirne ve Kırklareli'nde hava sıcaklığı 9 derece ölçülürken, yağışın Edirne'de hafta sonuna kadar, diğer iki kentte gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Edirne'de sabaha karşı başlayan sağanak yer yer şiddetini artırıyor.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar yağmurluk ve şemsiyelerle yağıştan korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın hafta sonuna kadar aralıklarla görülmesi bekleniyor.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte dün akşam hafif şekilde etkili olan sağanak sabah saatlerinde etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte, yağışın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Tekirdağ'da aniden başlayan yağış etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalışırken bazıları otobüs duraklarına sığındı.

Hükümet Caddesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri uyardı.

Kentte, sağanağın gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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