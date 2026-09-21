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Edirne Keşan'da el emeği ürün satışından 45 bin lirayla 15 öğrenciye destek verildi

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Edirne Keşan'da el emeği ürün satışından 45 bin lirayla 15 öğrenciye destek verildi
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Edirne Keşan'da kadınların hazırladığı el emeği ürünlerin satışından 45 bin lira gelir elde edildi. Bu gelirle Keşan merkezde 11, taşımalı eğitimle köylerden gelen 4 olmak üzere toplam 15 ihtiyaç sahibi öğrencinin kırtasiye, ayakkabı ve okul kıyafeti ihtiyaçları karşılandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, 'Her ilmek, eğitime destek' sloganıyla kadınların hazırladığı el emeği ürünlerin satışından elde edilen 45 bin lira ile 15 öğrencinin kırtasiye, ayakkabı ve okul kıyafeti ihtiyaçları karşılandı.

Keşan Kent Konseyi Kadın Meclisi El Emeği Birimi tarafından kadınların el emeği ve göz nuruyla hazırladığı ürünler, ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimine destek olmak amacıyla satışa sunuldu. 3-12 Eylül tarihleri arasında Yayla köyü sahili ve Keşan Kent Müzesi bahçesinde kurulan sergilerden 45 bin lira gelir elde edildi.

'DAYANIŞMA KÜLTÜRÜ'

Keşan Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Şaziye Günbeyi, sağlanan gelirle 15 ihtiyaç sahibi öğrencinin eğitimine destek olduklarını belirterek, "Kadın Meclisi üyelerinin el emeği göz nuru ürünleri, yapılan bağışlar ve Keşan halkının stantlardan gerçekleştirdiği alışverişlerle, büyüyen dayanışma sonucunda, Keşan merkezde 11, taşımalı eğitimle köylerden öğrenimlerine devam eden 4 olmak üzere toplam 15 öğrencinin kırtasiye, ayakkabı ve okul kıyafeti ihtiyaçları karşılandı. Etkinlik yalnızca maddi destek sağlayan bir çalışma olmadı. Aynı zamanda imece ve toplumsal dayanışma kültürünün yeniden güçlendirilmesi açısından da önemli oldu. Etkinlik boyunca el emeği ürünleri hazırlayan, ürünlerini bağışlayan ve stantlarda görev alan üretken kadınlarımız ile çağrıya destek vererek stantları ziyaret eden, ürün bağışlayan ve alışveriş yapan vatandaşlara teşekkür ederiz. Eğitimin önündeki engellerin kaldırılması, hiçbir çocuk ve gencin yalnız hissettirilmemesi ve toplumsal dayanışmanın büyütülmesi yönündeki çalışmalarımız devam edecektir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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