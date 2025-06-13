Edirne Jandarma Komutanı, Vali Sezer'i Ziyaret Etti

Edirne Jandarma Komutanı, Vali Sezer'i Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Yunus Sezer'i ziyaret etti. Ermiş, etkinlikler hakkında bilgi verirken, Sezer jandarmanın güvenlikteki önemine değindi ve teşekkür etti.

Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Vali Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ve beraberindeki heyet, Edirne Valisi Yunus Sezer'e ziyaret gerçekleştirdi.

Ermiş ziyarette, kuruluş yıl dönümüne ilişkin etkinlikler hakkında Sezer'e bilgi verildi.

Sezer de milletin huzur ve güvenliği için görev yapan jandarma teşkilatının önemli bir görev ifa ettiğini belirterek, emniyet ve asayişin sağlanmasında gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel
Eski takım arkadaşı Arda Güler için konuştu: Yüzü masum ama çakal

Eski takım arkadaşından Arda'ya: Yüzü masum ama çakal
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'dan intikam mesajı! Kırmızı bayrak göndere çekildi

Hamaney'in intikam yemini sonrası korkulan oldu! Göndere çektiler
Japonya, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarını ''şiddetle'' kınadı

İsrail'in İran'a saldırısı sonrası Japonya da topa girdi
Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım'ın listesinin başındaki isme rekor maaş

Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım'ın listesinin başındaki isme rekor maaş
Orta Doğu'da savaş çanları! İsrail ve İran arasındaki çatışmada 3 ülke tarafını açıkça belli etti

İsrail mi İran mı? Tarafını net bir şekilde belli eden 3 ülke var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki

Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki
Fenerbahçe'nin hazırlık maçındaki 6 rakibi belli oldu! Aralarında dev takımlar da var

Kanarya'nın 6 hazırlık maçı belli oldu! Aralarında dev takımlar da var
Trump: İsrail'in İran'a saldırısı mükemmeldi, dahası gelecek

Trump'tan bir tehdit daha: Saldırı mükemmeldi, devamı gelecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.