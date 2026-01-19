Haberler

Edirne İŞKUR Müdürü Çildam, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Edirne İŞKUR Müdürü Çildam, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Şengül Çildam, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak önemli fotoğrafları oyladı. Oylamada 2025 yılına damga vuran olaylar ve çeşitli kategorilerdeki fotoğraflar yer alıyor.

Edirne Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürü Şengül Çildam, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çildam, llifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti", "Portre"de Dilara İrem Sancar'ın "Sudan çerçeve" fotoğraflarını seçen Çildam, "Haber" kategorisinde ise Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız" isimli fotoğrafı tercih etti.

Çildam, "Spor" da Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "Dolunay Sefası", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Harun Özalp'in "Hareket Zamanı" isimli fotoğraflarını oyladı.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam ediyor.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel
İstanbul'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Kar şiddetini artırdı, İstanbul için ilk yasak haberi geldi
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü

Komşuda tarihi an! Bir devir bu mermiyle resmen kapandı
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail'e skandal çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Victor Osimhen İstanbul'a geldi

Galatasaray taraftarının beklediği haber geldi
Herkes ayakta alkışladı! Sadettin Saran'dan maç sonuna damga vuran sözler

Maç biter bitmez söyledikleriyle taraftarı coşturdu
Trump'ın Grönland tehdidi sonrası altından tarihi zirve

Trump'ın tehdidi piyasaları yaktı! Tarihi rekorlar art arda geliyor
Mesajla ortaya çıkan iki kadın cinayeti! Katilleri aynı isim çıktı

Mesajla ortaya çıkan iki kadın cinayeti! Katilleri aynı isim çıktı
Victor Osimhen İstanbul'a geldi

Galatasaray taraftarının beklediği haber geldi
Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi

Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi
Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarında dikkat çeken değişim

Tövbe edip dine yöneldi! Okuduğu kitap dikkat çekti