Edirne ilçelerinde Milli Ağaçlandırma Günü'nde öğrenciler fidan dikti

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Edirne'nin İ ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinlikleri düzenlendi.

"Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler, protokol üyeleri ve vatandaşlar fidanları toprakla buluşturdu.

İpsala'da düzenlenen etkinliğe Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel ve Belediye Başkanı Mehmet Kerman katıldı.

Güzel ve Kerman, öğrencilerle birlikte fidan dikerek ağaçlandırma çalışmalarına destek verdi.

Keşan'da gerçekleştirilen etkinlikte de Kaymakam Aziz Mercan, öğrenciler ve katılımcılarla birlikte fidan dikti.

Uzunköprü'de Kaymakamlık ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen programa Kaymakam Muammer Köken, ilçe protokolü ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte öğrenciler, fidanları toprakla buluşturarak Milli Ağaçlandırma Günü'ne katkı sağladı.

Havsa ilçesine bağlı Osmanlı köyünde gerçekleştirilen programa ise Kaymakam Oğuzhan Aksoy, ilçe protokolü, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar, gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak amacıyla fidan dikti.

Süloğlu'nda da Kaymakam Emin Cevat Tutar, Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, kurum amirleri, askerler ve öğrencilerin katılımıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Programda katılımcılar, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla fidanları toprakla buluşturdu.

Kaynak: AA