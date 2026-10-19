Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Köse, Muhtarlar Günü için kutlama mesajı yayımladı

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Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Köse, mesajında, mahalle ve köylerde vatandaşlarla devlet arasında köprü görevi üstlenen muhtarların, kırsal kalkınma ve tarımsal üretimin gelişmesine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Muhtarların gününü kutlayan Köse, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Mahalle ve köylerimizde vatandaşlarımızla devletimiz arasında köprü görevi üstlenen, kırsal kalkınma ve tarımsal üretimin gelişmesine önemli katkılar sunan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyorum."

Kaynak: AA