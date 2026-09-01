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Edirne Huzurevi Bocce Ligi'nde grubunu lider bitirdi

Edirne Huzurevi Bocce Ligi'nde grubunu lider bitirdi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Yetişkin Gençler Bocce Ligi’nin 10. hafta müsabakasında Edirne Huzurevi, Tekirdağ Çorlu Huzurevi'ni 12-5 mağlup etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Yetişkin Gençler Bocce Ligi'nin 10. hafta müsabakasında Edirne Huzurevi, Tekirdağ Çorlu Huzurevi'ni 12-5 mağlup etti.

Edirne'de oynanan grup aşamasının son karşılaşmasında rakibine üstünlük sağlayan Edirne Huzurevi Bocce Takımı, aldığı galibiyetle puanını rakibiyle eşitledi.

Edirne temsilcisi, averaj üstünlüğüyle grubunu lider tamamlayarak bir üst tura yükseldi.

Karşılaşmanın ardından takım oyuncuları bir üst tura yükselmenin sevincini yaşadı.

Kaynak: AA
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