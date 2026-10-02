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Edirne Havsa'da anız yangını söndürüldü, yaklaşık 300 dekar tarım arazisi zarar gördü

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Edirne Havsa'da anız yangını söndürüldü, yaklaşık 300 dekar tarım arazisi zarar gördü
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Edirne Havsa'da Varoş Mahallesi'ndeki biçilmiş buğday tarlasında çıkan anız yangını, şiddetli poyrazın etkisiyle diğer tarlalara sıçradı. İtfaiye ekipleri, iş makineleri ve çiftçilerin traktörleriyle söndürülen yangında yaklaşık 300 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Edirne'nin Havsa ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Varoş Mahallesi'ndeki biçilmiş buğday tarlasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, şiddetli poyrazın etkisiyle diğer tarlalara da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. Çiftçiler de traktörleriyle söndürme çalışmalarına katıldı

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 300 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Kaynak: AA
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