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Edirne Halk Kütüphanesinde çocuklar 'Masalın Rengini Bul' etkinliğine katıldı

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Edirne Halk Kütüphanesinde çocuklar 'Masalın Rengini Bul' etkinliğine katıldı
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Edirne İl Halk Kütüphanesinde çocuklara yönelik 'Masalın Rengini Bul' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte masal dinleyen çocuklar renklerle ilgili çalışmalar yaparak hayal gücünü geliştirme fırsatı buldu; etkinlik kitap sevgisi kazandırmayı amaçladı.

Edirne İl Halk Kütüphanesinde çocuklara yönelik "Masalın Rengini Bul" etkinliği düzenlendi.

Edirne İl Halk Kütüphanesinden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte masal dinleyen çocuklar, renklerle ilgili çalışmalar yaparak hayal güçlerini geliştirme fırsatı buldu.

Çocuklara kitap sevgisi kazandırmayı amaçlayan etkinlikte eğlenceli ve öğretici anlar yaşandı.

Kaynak: AA
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