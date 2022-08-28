Edirne haberleri... Edirne'de asayiş Güncel Haberler Edirne bölgesinden gelen habere göre Keşan ilçesinde, iş yerine tüfekle ateş eden şüpheli tutuklandı. Keşan ilçesinde, iş yerine tüfekle ateş eden şüpheli tutuklandı. Büyük Cami Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki iş yerine tüfekle ateş edilmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili S.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Keşan'da polis huzur ve güven uygulaması yaptı Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. İlçenin çeşitli noktalarında 114 polisin katılımıyla yapılan uygulamada 828 kişinin sorgusu yapıldı. Göçmen kaçakçılığı suçundan aranan A.A. ile kimlik göstermemek için polise zorluk çıkaran E.K. gözaltına alındı Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan ekipler otogar, köy garajı, kahvehane, kafe, motosiklet tamircileri, internet kafe, park, bahçe, metruk binaları da kontrol etti. Trafik ekiplerinin kontrollerinde ise 2 araç trafikten men edildi, 18 araç sahibi ve sürücüsüne 31 bin 814 lira ceza yazıldı. Güncel Kaynak: AA / İlker Gürel İstiklal Caddesi Keşan Cami Güncel Haberler

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