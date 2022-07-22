Edirne haber | Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, 'Hoş Geldin Kahvesi' programının canlı yayın konuğu oldu

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, TRT Türk'te yayınlanan "Hoş Geldin Kahvesi" programının canlı yayın konuğu oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aslı Cankat'ın sunduğu ve Kapıkule Sınır Kapısı'nda kurulan stüdyodan canlı yayınlanan programda, Edirne'nin tarihi, kültürü, sosyo-ekonomik durumu ile sınır kapılarındaki çalışmalar, gurbetçilerin gelişi, alınan tedbirler konuşuldu.

Vali Kırbıyık, programda yaptığı konuşmada özellikle temmuz ve ağustos aylarında Avrupa'da yaşayan gurbetçi vatandaşların yoğun olarak giriş-çıkış yaptıklarını anımsattı.

Alınan tedbirlere ilişkin bilgi veren Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Ağırlıklı olarak Kapıkule Sınır kapısını kullanıyorlar. Dolayısıyla sezon olarak nitelendirdiğimiz bu dönem için geçmiş yılların verdiği tecrübe ile birlikte ilave tedbirlerimizi hayata geçirdik. Bu konuda önemli bir faktör olarak sınır kapılarımızdaki peronların tamamının 7/24 esasına göre gurbetçilerimize kesintisiz hizmet sunulmasını sayabiliriz. Peron sayımızı tam kapasite olarak çalıştırıyoruz.

Yaz aylarında yolcu geçişlerinde yaşanan talebin karşılanması adına 4 sınır kapımızda daimi görevli personelin yanı sıra diğer illerden yapılan geçici görevlendirmelerinde büyük önem taşıdığını görüyoruz. Emniyet ve Gümrük teşkilatlarınca yapılan geçici görevlendirmelerin bize büyük güç kattığını ifade edebilirim. Destekleri için İçişleri ve Ticaret bakanlıklarımıza şükranlarımızı sunuyorum."