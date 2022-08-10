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Edirne haber... Edirne'de düğünde silahından çıkan kurşunla bir kişiyi yaralayan muhtar tutuklandı

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Edirne haber... Edirne'de düğünde silahından çıkan kurşunla bir kişiyi yaralayan muhtar tutuklandı

Edirne habere göre Edirne'nin Keşan ilçesinde düğünde silahının ateş alması sonucu bir kişiyi yaralayan köy muhtarı tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde düğünde silahının ateş alması sonucu bir kişiyi yaralayan köy muhtarı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Türkmen köyündeki düğüne katılan muhtar H.Y'nin yanlışlıkla ateş alan silahından çıkan kurşun düğündeki T.K'nin bacağına isabet etti.

Yaralanan T.K, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

T.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan H.Y, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

AA / İlker Gürel - Güncel

Edirne Keşan Güncel Haberler

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