Edirne haber | Edirne'de 1 talihli Sayısal Loto'dan 836 bin TL kazandı

EDİRNE'de 5 milyon TL ekstra ikramiyeli 'Çılgın Sayısal Loto' oynayan 1 talihli, 7 rakamdan 5'ini doğru bilerek 836 bin 176,90 TL kazandı.

'Çılgın Sayısal Loto'nun 8 Ekim çekilişinde 5 milyon TL'lik ekstra büyük ikramiyenin rakamları 14, 16, 30, 52, 63, 72, 28 ve 40 olarak belirlendi. Edirne'nin yanı sıra Eskişehir, Tekirdağ, Bursa ile İstanbul'un Bakırköy, Kadıköy ve Kağıthane ilçelerindeki toplam 7 kişi ise oynadıkları ilk 5 rakamla büyük ikramiyeyi paylaştı. Edirne'de büyük ikramiyenin isabet ettiği bayi Serhad Ceylan, "Dün akşam bizim bağlı olduğumuz şirketten bir mesaj geldi. Yapılan incelemede, cumartesi günkü çekilişin Türkiye'de 7 tane bayiye isabet ettiği ortaya çıktı. Bir tanesinin de bizim bayimiz olduğunu gördük. Edirne'ye hayırlı uğurlu olsun. Biz bundan önceki yıllarda da birçok ikramiye verdik. Bu da güzel oldu. Talihli için de gayet işine yarayacağını düşündüğümüz iyi bir para. İnşallah bir dahaki sefere daha büyük rakamları Edirne'ye kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.