Edirne gündem haberleri: MHP heyeti, Cem Vakfı Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfı Edirne Şubesi'ni ziyaret etti

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan ve beraberindekiler, Cem Vakfı Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfı Edirne Şubesi'ni ziyaret etti.

Tercan, ziyarette yaptığı konuşmada, MHP ve ülkücü camianın bölücülere fırsat vermeyeceğini belirtti.

Ülkenin Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Lazıyla, Çerkezi ile bütünleşmiş, bağrına basmış ve her kesimi bir bütün olarak kabul etmiş bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Tercan, şunları kaydetti:

"Çünkü Alevi kardeşlerimiz bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olup, bu ülke için çok bedeller ödeyen asil ruhlu, erdemli ve vatan severlerdir. Alevi de bizim sünni de bizimdir. Cami de bizim cemevi de bizimdir. Ayrımcılık yapanlar asırlar geçse de Yezid'in safından hala ve henüz çıkmayanlardır. Türk milleti dün olduğu gibi, bugünlerde de aynı feraseti, aynı hassasiyeti göstererek tüm bu emperyalist oyunları bozacaktır. Bir ülkede iç karışıklığın olması o ülkenin dış müdahalelerle daha açık hale geldiği gerçeği örnekleriyle ortadadır. Irak, Suriye, Libya, Mısır, Tunus, Afganistan ve daha bir çok ülke her yönüyle bunun örneği durumundadır. MHP olarak cemevimizi ve canlarımızı ziyaret ettik. Ziyaretimiz esnasında bize göstermiş oldukları ilgiye, alakaya, misafirperverliklerine ve ikramlarına çok teşekkür ediyoruz.

Muharrem Ayı'nın milletimize, İslam alemine, Türk dünyasına sağlık, huzur, mutluluk, bereket, barış, kardeşlik, birlik ve beraberlik getirmesini tutulan oruçların ve yapılan ibadetlerin Allah katında kabul olmasını diliyor, saygılar sunuyorum."